Minik Vildan’ı felç eden eden maganda tutuklandı

Adana'da maganda tarafından başından vurulan 2 yaşındaki Vildan Ülker, yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatı tehlikeyi atlattı ancak sol tarafının felç kaldığı öğrenildi. Minik Vildan'ı yatağa mahkum eden Cem Kaynak polis tarafından kurulan özel ekiple yakalandı. Tutuklanan zanlının sorgusunda kendisinin o gün orada olmadığını ateş etmediğini kız çocuğunun da vurulduğunu daha sonra ailesinden öğrendiğini kimseden kaçmadığını tarlada çalıştığını söylediği öğrenildi.

TEDAVİ OLMAK İÇİN ADANA GELDİ

Şırnak'ta yaşayan Reşit Ülker, geçtiğimiz yıl trafik kazası geçirince beline platin takıldı. Ülker'in tedavisi Adana Şehir Hastanesinde sürdürülünce sık sık Adana'ya gelmeye başladı. Reşit Ülker, 23 Mayıs'ta eşi Rojin ve 3 çocuğuyla birlikte tedavi olmak için tekrar Adana'ya geldi ve akbabaları Emin Oygur'un merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evine yerleşti. 26 Mayıs'ta öğlen saatlerinde sokakta birkaç el silah sesi duyan Reşit Ülker, kızı Vildan'ı kanlar içinde buldu. Başından vurulan minik Vildan, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAMA TUTUNDU ANCAK FELÇ KALDI

Küçük kız hastanede yaşam mücadelesi verirken Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, magandayı yakalamak için özel ekip kurdu. Minik Vildan, 10 gün sonra hayati tehlikeyi atlattı ancak kurşun başından girip ensesinden çıktığı için sol tarafı felç kaldı. Hastaneden taburcu edilen kız çocuğu ailesiyle birlikte Şırnak'ın Silopi ilçesindeki evine gitti. Küçük Vildan'ı yatağa mahkum edenleri bulmak için 7 gün 24 saat aralıksız çalışan polis, yaptığı çalışmada silahın, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletten ateşlendiği bilgisine ulaştı.

TARTIŞMA GÖZLÜK YÜZÜNDEN ÇIKTI

Cinayet dedektifleri yaptığı araştırmada olaydan bir önce 19 Mayıs Mahallesi'nde 26 yaşındaki Mehmet Çiftçi, arkadaşı Can Kaynak'tan (19) gözlüğünü istediği ancak Kaynak'ın vermemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını çevredeki vatandaşların kavgayı yatıştırdığını belirledi. İncelemeyi derinleştiren ekipler, minik Vildan'ın vurulduğu sokakta Çiftçi ile Kaynak'ın karşılaştığını belirledi. Motosiklet üzerinde bulunan Çiftçi'nin Kaynak'a ateş ettiği silahında çıkan merminin 2 yaşındaki çocuğa isabet ettiğini tespit edildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Polis, minik Vildan'ın yatağa mahkum olmasına neden olduğu ileri sürülen magandayı yakalamak için kolları sıvadı. Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesinde gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlı Çiftçi, sorgusunda kendisinin o gün orada olmadığını ateş etmediğini kız çocuğunun da vurulduğunu daha sonra ailesinden öğrendiğini kimseden kaçmadığını tarlada çalıştığını söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.