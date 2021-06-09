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Giriş Tarihi: 9.6.2021 10:02 Son Güncelleme: 9.6.2021 10:02

? ÖSYM ile MSÜ 2021 tercih sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile MSÜ 2021 tercih sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

için açıklama bekleyen Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci adayları, Mayıs ayında yapılan tercihlere ilişkin , tarih belli oldu mu diye araştırıyor. Zorlu mülakat süreci için önceden hazırlanan adaylar, tercih sonuçlarını görüntüleyebilmek için ÖSYM 2021 nasıl yapılır diye incelerken, ÖSYM’den MSÜ tercih sonuçları ile ilgili açıklama bekleniyor.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci tercih işlemleri 30 Nisan tarihinde başlayıp 19 Mayıs'ta tamamlandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen askeri öğrenci adayları mülakat sınavlarına hazırlanmak için , tarih belli oldu mu sorularına yanıt arıyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir sonraki aşamaya hak kazanan adaylar fiziki yeterlilik, evrak kontrolü, kişilik değerlendirme ve fiziki yeterlilik testine girecek. ÖSYM sorgulama nasıl yapılır sorusunun yanıtı haberimizde.

2021 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna bir yanıt vermedi. Sonuç açıklanma tarihi henüz bilinmiyor ancak geçtiğimiz yıl tercih sonuçları 13 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu yıl da Temmuz ayının ikinci haftasında sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. ÖSYM ve MSÜ'nün konuyla ilgili açıklamaları ve güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

Tercih sonuçları ÖSYM sonuç ekranından ya da "personeltemin.msb.gov.tr" üzerinden görüntülenebilecek. Temmuz ayında açıklanması öngörülen tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldığında haberimizde yer alacak. ÖSYM ve MSÜ'nün konuya ilişkin açıklamaları takip ediliyor.

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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile MSÜ 2021 tercih sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
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