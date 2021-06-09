Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci tercih işlemleri 30 Nisan tarihinde başlayıp 19 Mayıs'ta tamamlandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen askeri öğrenci adayları mülakat sınavlarına hazırlanmak için MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu sorularına yanıt arıyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir sonraki aşamaya hak kazanan adaylar fiziki yeterlilik, evrak kontrolü, kişilik değerlendirme ve fiziki yeterlilik testine girecek. ÖSYM 2021 MSÜ tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorusunun yanıtı haberimizde.

2021 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna bir yanıt vermedi. Sonuç açıklanma tarihi henüz bilinmiyor ancak geçtiğimiz yıl tercih sonuçları 13 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu yıl da Temmuz ayının ikinci haftasında sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. ÖSYM ve MSÜ'nün konuyla ilgili açıklamaları ve güncel bilgiler haberimizde yer alacak.