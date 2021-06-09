Müsilaj istilasındaki Marmara Denizi'nde can pazarı! Balıkçı son anda kurtarıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Kumyaka Marina'dan 8 metre boyundaki Kürşat Bey isimli teknesiyle Marmara Denizine açılan Kerem Alberi, bir süre sonra Yıldıztepe açıklarına geldi. Burada yoğun müsilaj tabakası nedeniyle teknesinin pervanesi arızalandı. Alberi pervaneye bakmak için demir çubukla motora dolanan müsilaj tabakasını sıyırmak istedi. Balıkçı, teknesinin motorunu müsilajdan kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada pervaneleri dönmeye başlayan tekne bir anda sarsılarak yol alınca dengesini kaybeden Alberi, Marmara'nın müsilaj istilasındaki sularına düştü.