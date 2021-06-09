Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Müsilajla mücadeleye devam! Caddebostan Sahili maviye kavuşuyor...
Giriş Tarihi: 9.6.2021 14:00 Son Güncelleme: 9.6.2021 14:20

Müsilajla mücadeleye devam! maviye kavuşuyor...

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Müsilajla mücadeleye devam! Caddebostan Sahili maviye kavuşuyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan acil eylem planı çerçevesinde Marmara Denizi kıyısındaki 7 ilde dün eş zamanlı olarak başlatılan müsilaj temizliği çalışmaları ikinci gününde de tam gaz devam ediyor. Bakan Kurum’un topyekun temizliğe start verdiği ’nde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten operasyon müdürü İsmail Özgönül “Sadece 24 saat içerisinde yaklaşık 17 ton müsilaj toplayıp arıtma tesislerine ilettik. Ekiplerimizin gayretleri sayesinde Caddebostan’ı tekrar maviye kavuşturacağız” diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'ni esir alan müsilaj sorunuyla mücadele için acil eylem planı hazırlanması doğrultusunda talimat vermiş ve Marmara Denizi'nde Türkiye tarihinin en kapsamlı deniz temizliği seferberliği başlatılmıştı. Marmara Denizi kıyısındaki 7 ilde eş zamanlı olarak yürütülen temizliğin ikinci gününde de ekiplerin hummalı çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sahil temizlik ekipleri önce şişme yastıklarla yüzeydeki müsilajları hapsederek yayılmasını önlüyor, daha sonra da hem süzgeçlerle hem de vakum pompalarıyla müsilajları topluyorlar. Toplanan müsilajlar ise plastik tanklarda biriktirilden sonra arıtma işlemleri için ileri biyolojik arıtma tesislerine gönderiliyor.

MÜCADELEYE HIZ KESMEDEN DEVAM

'nde yürütülen temizlik çalışmaları hakkında konuşan operasyon müdürü İsmail Özgönül "Sayın bakanımızın işaretiyle başladığımız çalışmalarımıza aralıksız şekilde devam ediyoruz. Caddebostan Sahili'nde 25 kişilik ekibimiz gece ve gündüz olmak üzere vardiyalı şekilde çalışıyoruz. Ekiplerimizin gayretleri sayesinde Caddebostan'ı tekrar maviye kavuşturacağız" diye konuştu.

17 TON MÜSİLAJ TOPLANDI

Özgönül "Temizlik çalışmalarımız hem deniz açıklarında hem de kıyı şeridinde devam ediyor. Açıklarda bulunan 10 tekne dip temizliği yapıyor, biz ise kıyı şeridinde yüzeyde biriken müsilajları topluyoruz.

Vakum pompaları ve süzgeçlerle aldığımız müsilajları plastik tanklarda depoluyoruz. Daha sonra tanklardaki suyu tahliye ediyoruz ve kalan saf müsilajı ise arıtma tesislerine gönderiyoruz. Çalışmalara başladığımız 24 saat içerisinde yaklaşık 17 ton müsilaj topladık" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Müsilajla mücadeleye devam! Caddebostan Sahili maviye kavuşuyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA