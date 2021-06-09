Müsilajla mücadeleye devam! Caddebostan Sahili maviye kavuşuyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'ni esir alan müsilaj sorunuyla mücadele için acil eylem planı hazırlanması doğrultusunda talimat vermiş ve Marmara Denizi'nde Türkiye tarihinin en kapsamlı deniz temizliği seferberliği başlatılmıştı. Marmara Denizi kıyısındaki 7 ilde eş zamanlı olarak yürütülen temizliğin ikinci gününde de ekiplerin hummalı çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sahil temizlik ekipleri önce şişme yastıklarla yüzeydeki müsilajları hapsederek yayılmasını önlüyor, daha sonra da hem süzgeçlerle hem de vakum pompalarıyla müsilajları topluyorlar. Toplanan müsilajlar ise plastik tanklarda biriktirilden sonra arıtma işlemleri için ileri biyolojik arıtma tesislerine gönderiliyor.