Müsilajla mücadeleye devam! Caddebostan Sahili maviye kavuşuyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'ni esir alan müsilaj sorunuyla mücadele için acil eylem planı hazırlanması doğrultusunda talimat vermiş ve Marmara Denizi'nde Türkiye tarihinin en kapsamlı deniz temizliği seferberliği başlatılmıştı. Marmara Denizi kıyısındaki 7 ilde eş zamanlı olarak yürütülen temizliğin ikinci gününde de ekiplerin hummalı çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sahil temizlik ekipleri önce şişme yastıklarla yüzeydeki müsilajları hapsederek yayılmasını önlüyor, daha sonra da hem süzgeçlerle hem de vakum pompalarıyla müsilajları topluyorlar. Toplanan müsilajlar ise plastik tanklarda biriktirilden sonra arıtma işlemleri için ileri biyolojik arıtma tesislerine gönderiliyor.
MÜCADELEYE HIZ KESMEDEN DEVAM
Caddebostan Sahili'nde yürütülen temizlik çalışmaları hakkında konuşan operasyon müdürü İsmail Özgönül "Sayın bakanımızın işaretiyle başladığımız çalışmalarımıza aralıksız şekilde devam ediyoruz. Caddebostan Sahili'nde 25 kişilik ekibimiz gece ve gündüz olmak üzere vardiyalı şekilde çalışıyoruz. Ekiplerimizin gayretleri sayesinde Caddebostan'ı tekrar maviye kavuşturacağız" diye konuştu.
17 TON MÜSİLAJ TOPLANDI
Özgönül "Temizlik çalışmalarımız hem deniz açıklarında hem de kıyı şeridinde devam ediyor. Açıklarda bulunan 10 tekne dip temizliği yapıyor, biz ise kıyı şeridinde yüzeyde biriken müsilajları topluyoruz.