Muş’ta ailelerin evlat nöbeti sürüyor

Muş'ta evlat nöbetini sürdüren Teker, Özcan ve Yenilmez aileleri, Muş HDP İl Başkanlığı önünde "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP, ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı Dolandıran Parti" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarına ait fotoğraf ve Türk bayrakları taşıyan aileler, HDP aleyhine slogan atarak partililere tepki gösterdi. Oğlu 2016'da dağa kaçırılan Şemsettin Özcan, çocuğu gelene kadar HDP'nin önünde eylem yapacağını söyledi.

Muş'ta ve Diyarbakır'da düzenlenen eylemlere katıldığını anlatan Özcan, "Çocuğumu istiyorum. Büyüttüm belli bir yaşa getirdim. Bizim tek bir bayrağımız var. O da Türk bayrağı. Devletimiz birdir, Allah güç versin. PKK ve HDP bizden ne istiyor. HDP bizden rahatsız olduğunu söylüyor. Eğer bizden rahatsız oluyorsanız çocuklarımızı geri verin. Sen çocuğunu okutuyorsun, benim çocuğumu dağa götürüyorsun." diye konuştu. Oğlu 2014 yılında dağa kaçırılan Gülbahar Teker ise 2 yıl boyunca Diyarbakır'daki eyleme katıldığını ifade ederek, "Eylemimi Muş'ta sürdürüyorum. Ben oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Benim çocuğum yaralı, babası yok, ben hastayım. HDP çocuklarımızı geri getirsin. Kimseden korkmuyorum, eylemimi sürdüreceğim" dedi.

KARDEŞLİK PLATFORMU'NDAN AİLELERE DESTEK

Muş Kardeşlik Platformu üyeleri de HDP İl Binası önünde eylem yapan ailelere destek verdi. Platform üyeleri adına açıklama yapan Cihannüma Derneği Muş Şubesi Başkanı Cahit Bulu, insanların evlatlarını vatanına, milletine, devletine ve dinine faydalı bir fert olarak yetiştirmeye çalıştığını söyledi.