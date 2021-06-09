Naim’in adı Edirne’de de yaşayacak

Türk ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Dünya ve Olimpiyat şampiyonu 'Cep Herkülü' lakaplı Türk milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adı Edirne'deki bir caddede veriliyor.

Edirne Belediyesi'ne Naim Süleymanoğlu'nun adının Edirne'deki bir sokağa veya caddeye verilmesi ilgi başvurunun Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonu'na havale edilmesinin ardından komisyonun yaptığı çalışma 2020 yılı Haziran Ayı'nda oy birliği ile kabul edilmişti. Türk ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Dünya ve Olimpiyat şampiyonu 'Cep Herkülü' lakaplı Türk Milli Halterci Naim Süleymanoğlu'nun adı Fatih Mahallesi Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nun önünde bulunan caddeye verilecek. Süleymanoğlu'nun adını taşıyan tabela 12 Haziran Cumartesi günü Saat: 11.00'de düzenlenecek olan törenle asılacak.

"KUŞAKTAN KUŞAĞA ÖRNEK OLACAK"

Naim Süleymanoğlu'nun olimpiyat ve spor tarihinin en başarılı sporcusu olduğunu dile getiren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Türk ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Dünya ve Olimpiyat şampiyonu 'Cep Herkülü' lakaplı Milli Haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun adı Edirne'mize çok yakışacak. Naim Süleymanoğlu başarıları, azmi ve ülke ve millet sevgisi ile genç sporcularımıza kuşaktan kuşağa örnek olmaya devam edecek. Dünya, Olimpiyat şampiyonu ve spor tarihinin gördüğü en muhteşem halter sporcusu olan Naim Süleymanoğlu'nu bir kez daha saygı ve minnetle anıyor; açılışımıza tüm Edirne halkını bekliyorum" dedi.