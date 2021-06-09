Önce kaptanı sonra kontrolden çıkan tekneyi kurtardılar

Mudanya ilçesine bağlı Kumyaka mevkii açıklarında teknesiyle seyir halinde olan evli ve iki çocuk babası kaptan Kerem A, tekne motorunun yoğun müsilaja takılması nedeniyle eline aldığı demir çubuk ile müsilajı dağıtmak istedi. O sırada müsilajdan kurtulan 8 metrelik teknenin pervanesi yeniden dönmeye başlayınca Kerem A, dengesini kaybederek denize düştü.

Vatandaşların Alo 158'e yaptığı ihbar sonrası hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, hemen olay yerine hareket etti. Kaptanı kurtarmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, Kerem A'yı kısa sürede denizden çıkardı.

KAYALIKLARA ÇAPACAKTI

Kaptanı denize düşen ve başıboş kalan 8 metrelik Kürşatbey isimli tekne ise yakınlardaki kayalıklara doğru ilerlemeyi sürdürdü. Tekneye çok dikkatli bir şekilde ve ustaca yanaşan Sahil Güvenlik ekiplerinden biri teknenin üzerine atlayarak hemen motoru durdurdu. Başıboş tekne, kayalıklara çarpmasına ramak kala kontrol altına alındı. Müsilajla kaplı sulardan son anda kurtarılan Kaptan Kerem A, tedavi altına alınırken, tekne ise marinaya çekildi.