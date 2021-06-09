Palu ailesi davasında flaş gelişme! Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi

Diğer sanıklar orada bulunuyordu. Ben ölüm anında yoktum. Ancak, daha sonra maktulü ölü olarak gördüm. Buna dair daha önceki ifadelerimi sunmuştum."

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"Maktul 20 Aralık 2008 değil, 19 Kasım 2008 tarihi saat 11.00 ile 11.40 arasında ölmüştür" dedi.