Sahte diş hekiminin muayenehanesine baskın!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Körfez İlçesinde suriye uyruklu A.J isimli bir kişinin kendisini diş doktoru olarak tanıp muayene açtığı ve yine Suriye uyruklu vatandaşları tedavi ettiğine dair bilgilere ulaştı.Yapılan takip sonucu harekete geçen Jandarma ekipleri, A.J'nin Kuzey Mahallesinde açtığı maueyenehaneye baskın yaptı.

Baskında 1 diş tedavi ünite koltuğu, 39 diş tedavisinde kullanılan cerrahi malzeme, 42 diş tedavisinde kullanılan tıbbi ilaçlar, 27 diş yapımında kullanılan ölçü kalıpları, 17 yapımı tamamlanmış diş kalıbı, 1 diş yapımında kullanılan fırın, 1 hassas diş ölçüm aleti, 12 diş uyuşturma solüsyonu, 1 kompresör, 19 diş uyuşturmada kullanılan şırınga ve çok sayıda örnek diş numuneleri, diş alçıları ve diş yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili A.J. gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüphelinin tamamlanan işlemleri sonrasında adli merciilere sevk edilmesi bekleniyor.