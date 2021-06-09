Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da anız yangınların önüne geçilemiyor
Giriş Tarihi: 9.6.2021 23:53

'da anız yangınların önüne geçilemiyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da anız yangınların önüne geçilemiyor

Hasat sonrası 'nın bir çok köylerinde tarlada kalan anızlar, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yakılıyor ekin saplarının neden olduğu yangın, kısa sürede geniş bir alanı kaplarken, anız yangının yaşandığı tarlalarda bulunan hayvanlar ve elektrik direkleri yanarak hasar görüyor.

Son günlerde şehrin neredeyse her noktasında yaşanan anız yangınlarından yayılan dumanlar 'dan da görüldü. Her yıl uyarılmalarına rağmen çiftçiler, ikinci ürünü ekmek için tarlayı sürmek yerine anız yakmayı tercih ediyor.

Gece yakılan ve görenlerin paniğe kapılmasına neden olan anız yangınları, itfaiye tarafından söndürülüyor. Anız yangınlarını önlemek mümkün olmuyor. Şanlıurfa'da hemen hemen her tarla bilinçli veya bilinçsiz bir biçimde yakılmaya devam ediliyor.

Yakılan tarlalarda yananlar sadece otlar değil. Otların arasında kalan birçok hayvan da yanarak yok oluyor. Uzmanlar anız yangınlarının doğa için bir felaket olduğunu, bitki örtüsü ve toprağın verimini öldürdüğünü belirtiyor. Yasal olarak anız yakmanın suç olduğunu belirten güvenlik güçlerine rağmen anız yangınları yine de devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da anız yangınların önüne geçilemiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA