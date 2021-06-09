Şanlıurfa'da anız yangınların önüne geçilemiyor

Son günlerde şehrin neredeyse her noktasında yaşanan anız yangınlarından yayılan dumanlar Şanlıurfa'dan da görüldü. Her yıl uyarılmalarına rağmen çiftçiler, ikinci ürünü ekmek için tarlayı sürmek yerine anız yakmayı tercih ediyor.

Gece yakılan ve görenlerin paniğe kapılmasına neden olan anız yangınları, itfaiye tarafından söndürülüyor. Anız yangınlarını önlemek mümkün olmuyor. Şanlıurfa'da hemen hemen her tarla bilinçli veya bilinçsiz bir biçimde yakılmaya devam ediliyor.

Yakılan tarlalarda yananlar sadece otlar değil. Otların arasında kalan birçok hayvan da yanarak yok oluyor. Uzmanlar anız yangınlarının doğa için bir felaket olduğunu, bitki örtüsü ve toprağın verimini öldürdüğünü belirtiyor. Yasal olarak anız yakmanın suç olduğunu belirten güvenlik güçlerine rağmen anız yangınları yine de devam ediyor.