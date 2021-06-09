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Giriş Tarihi: 9.6.2021 18:41 Son Güncelleme: 9.6.2021 18:41

ne zaman açıklanacak? 9 Haziran MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula

Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? 9 Haziran MPİ Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula

Şans oyunu tutkunları sorgulamalarına ara vermeden devam ediyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş sonuçları canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Büyük ikramiyenin 1 milyon 304 bin 433 TL olması bu haftaki çekilişe olan ilgiyi epey arttırdı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişte 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti. (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV canlı yayınında gerçekleşen MPİ Şans Topu sonuçları akşam saatlerinde açıklanıyor. Peki Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? 9 Haziran MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve ayrıntılar…

an itibariyle binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Son olarak yapılan çekiliş sonucu kazandıran şanslı numaralar -7-14-25-28-32- ve +6 oldu. Bugünkü çekilişte kuponlarına 5+1 bilen çıkmasını isteyenler , ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. 9 Haziran Şans Topu çekilişi bu akşam canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'den sonra açıklanması bekleniyor. İşte 9 Haziran 2021 MPİ Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango Online aracılığıyla 9 Haziran Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaraları ile MPİ bilet sorgulama ekranı detayları aşağıda yer alıyor;

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'de gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin ardından vatandaşlar oynadıkları biletleri Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabilecekler.

GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon 304 bin 433 TL. Şans Topu'nun 6 Haziran 2021 tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde; 7-14-25-28-32- ve +6 oldu.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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