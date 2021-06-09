Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? 9 Haziran MPİ Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'de gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin ardından vatandaşlar oynadıkları biletleri Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabilecekler.

GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon 304 bin 433 TL. Şans Topu'nun 6 Haziran 2021 tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde; 7-14-25-28-32- ve +6 oldu.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.