Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için anma töreni gerçekleştirildi

Şenay Aybüke Yalçın'ı anmak için düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, buraya karanfil bırakıldı. İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin okuduğu duanın ardından konuşma yapan Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, 4 yıl önce şehit olan değerli öğretmen Aybüke Yalçın'ı anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

"İnsanlara Kozluk dediğimizde, 'Şehit öğretmen Aybüke orada mı görev yapıyordu?' diye soruyorlar? Şehitlerimiz sadece güvenlik güçlerimiz değil, sivil şehitlerimiz de var. Vatanımızın her karışı şehitlerimizin kanıyla sulanmış. Bu, bize bırakılan emanetin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Onların ne uğurda şehit olduklarını ömrümüz boyunca unutmamalıyız. Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız." diyen Güngör, şehit öğretmenlerin yetiştirdiği evlatları emanet olarak gördüklerini kaydetti.

SONSUZA DEK HEP KALBİMİZDE ÖĞRENCİLERİYLE YAŞAYACAK

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ise 4 yıl önce alçak terör örgütünün saldırısı sonucu Aybüke öğretmenin şehit olduğunu belirterek, "Öğretmen Aybüke'yi kaybettik ancak sonsuza dek hep kalbimizde öğrencileriyle yaşayacak. Şehitlerimiz bizim için ışıktır. Şehit öğretmenimiz Batman'da, Kozluk'ta, Çorum'da, Konya'da ve Türkiye'de yaşıyor. Eğitim camiası olarak öğretmenlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz." dedi.

Şehit Yalçın'ın öğretmenliğinin ilk yılında ve 22 yaşında olduğunu anımsatarak, "O gün şehidimizin babasının gösterdiği metaneti hiç unutmuyorum. Halkımız bu metaneti tüm şehitlerinde gösteriyor. Hiçbir zaman onları unutmuyoruz." şeklinde konuştu.