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Giriş Tarihi: 9.6.2021 13:42

Sendika Başkanı Yüce, "'de hiç bir belediyenin yapamadığı anlaşmaya imza atıldı"

BEKİR COŞKUN
Sendika Başkanı Yüce, Mersin'de hiç bir belediyenin yapamadığı anlaşmaya imza atıldı

Hak- İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Yüce, Belediyesi personeline 4 bin Türk liralık promosyon imkanı sağlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a teşekkür etti.

Hak- İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Yüce, Belediyesi Personel A.Ş'de görevli 685 personelin maaş banka promosyonu 4 bin Türk lirası olarak protokol imzalandığını belirterek, "Bu süreci bürokratları ile iyi yönetip Mersin'de hiç bir belediyenin yapamadığı bir anlaşmaya imza atıp personeline 4 bin Türk lirası almalarını sağlamıştır" dedi.

Yüce, "Hak İş İl Başkanlığı ve Hizmet-İş Sendikası Mersin Şube Başkanlığı olarak, belediye başkanımız Mustafa Gültak'a ve çok değerli bürokratlarına teşekkür ediyorum" dedi.

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Sendika Başkanı Yüce, "Mersin'de hiç bir belediyenin yapamadığı anlaşmaya imza atıldı"
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