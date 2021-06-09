Sendika Başkanı Yüce, "Mersin'de hiç bir belediyenin yapamadığı anlaşmaya imza atıldı"

Hak- İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce, Akdeniz Belediyesi Personel A.Ş'de görevli 685 personelin maaş banka promosyonu 4 bin Türk lirası olarak protokol imzalandığını belirterek, "Bu süreci bürokratları ile iyi yönetip Mersin'de hiç bir belediyenin yapamadığı bir anlaşmaya imza atıp personeline 4 bin Türk lirası almalarını sağlamıştır" dedi.

Yüce, "Hak İş İl Başkanlığı ve Hizmet-İş Sendikası Mersin Şube Başkanlığı olarak, belediye başkanımız Mustafa Gültak'a ve çok değerli bürokratlarına teşekkür ediyorum" dedi.