Site sakinleri yaban domuzunu evcilleştirdi

Pandemi döneminde vatandaşlar, yaban hayvanlarını evcilleştirdi. Salgın sürecinde, evlerinden çıkmayan vatandaşlar, yaban hayvanlarına sahip çıktı, besledi, daha fazla yakınlaşmaya başladı.

Tatil cenneti Bodrum'da, yaban domuzu site sakinlerinin adeta dostu oldu. Torba Mahallesindeki bir siteye inen domuz, site yaşayanlarının yemek vermesi üzerine her gün gelmeye başladı. Hiçbir şekilde saldırgan davranmayan domuz adeta evcilleşerek site yaşayanlarının dostu oldu. Yemek bulunca diğerlerine seslendi, onlar da geldi. Site yaşayanları da bu durum karşısında hayretlere düşerek, her gün gelen domuza yemek verdi.