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Giriş Tarihi: 10.6.2021 02:40

Site sakinleri yaban domuzunu evcilleştirdi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Site sakinleri yaban domuzunu evcilleştirdi

Pandemi döneminde evine kapanan vatandaşlar hayvanlara daha çok ilgi göstermeye başladı. Öyle ki ’daki bir siteye inen yaban domuzu, vatandaşlar tarafından adeta evcilleştirildi. Site yaşayanlarının domuza yemek vermesi sonucunda, her gün gelmeye başladı.

Pandemi döneminde vatandaşlar, yaban hayvanlarını evcilleştirdi. Salgın sürecinde, evlerinden çıkmayan vatandaşlar, yaban hayvanlarına sahip çıktı, besledi, daha fazla yakınlaşmaya başladı.

Tatil cenneti 'da, yaban domuzu site sakinlerinin adeta dostu oldu. Mahallesindeki bir siteye inen domuz, site yaşayanlarının yemek vermesi üzerine her gün gelmeye başladı. Hiçbir şekilde saldırgan davranmayan domuz adeta evcilleşerek site yaşayanlarının dostu oldu. Yemek bulunca diğerlerine seslendi, onlar da geldi. Site yaşayanları da bu durum karşısında hayretlere düşerek, her gün gelen domuza yemek verdi.

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Site sakinleri yaban domuzunu evcilleştirdi
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