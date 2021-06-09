SON DAKİKA! Ankara'da 'Toğallar' suç örgütüne operasyon!

Operasyonda, örgütün lideri U.T. dahil 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 37 ev ve 10 iş yerinde yapılan aramalarda ise 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 335 farklı çaplarda fişek, 80 av tüfeği fişeği, tabanca imalatında kullanılan çok sayıda silah parçaları ve silah kalıpları ile birlikte yüklü miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda mağdur vatandaşa ait çek-senet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.