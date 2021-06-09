Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Denizli'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı öğrenci var
Giriş Tarihi: 9.6.2021 18:07 Son Güncelleme: 9.6.2021 18:59

Son dakika: Denizli'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı öğrenci var

İHA
Son dakika: Denizli'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı öğrenci var

SON DAKİKA... Denizli’de yağışın etkisiyle yol kayganlaştı. Kayganlaşan yolda, Ankara’dan lösemili öğrencileri tatile götüren tur otobüsü devrildi. Kazada 4’ü ağır 15 öğrenci yaralandı.

SON DAKİKA HABERİ...Kaza, ilçesi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lösemili öğrenciler için düzenlenen tatil etkinliği için Kocaeli, Ankara ve Elazığ illerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine giden 22'si öğrenci, 3'ü öğretmen olmak üzere Ankara'dan yola çıktı.

Son dakika: Denizli'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı öğrenci var | Video

YOL YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞTI

Denizli'nin Kale ilçesi yakınlarında 06 L 2746 plakalı otobüs, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun ortasındaki su tahliye kanalına düştü. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI: 4 'Ü AĞIR 15 ÖĞRENCİ YARALANDI

Bölgeye gelen ekipler 4'ü ağır 15 öğrencinin yaralandığını belirledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatanlar ayakta tedavi edilirken, durumu ağır olan öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Denizli'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı öğrenci var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA