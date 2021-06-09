SON DAKİKA! Karina Demchenko cinayetinde flaş gelişme! Katil zanlısı için istenen ceza belli oldu...

KLİMALARI AÇIKTI

Sanık ifadesin ardından Karina Demchenko'nun komşusu tanık M.S.A. ise polislerden maktul hakkında kayıp ihbarı olduğunu öğrendiğini belirterek, "Olay günü evimize bir polis geldi. Birlikte maktulün dairesine gittik. Kapıyı açan olmayınca çilingir vasıtasıyla eve girdik. Maktul evin salon kısmında cama doğru sırt üstü yatıyordu. Suratında da bantlar vardı. Evin içinde klima çalışıyordu. Apartmanda ağır bir koku yoktu ama evin içine girince ağır bir koku olduğunu hissettik" diye konuştu. İfadelerin ardından mahkeme başkanı duruşma savcısında esas hakkında mütalaasını vermesini istedi.

SAVCI: 'BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞTÜR'

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında cinayet zanlısı Erhan Razı'nın Karina Demchenko'nun evine giderek zaman zaman ilişki yaşadıklarını belirterek, "Olay günü sanık maktulün evine giderek onu boğarak öldürmüştür. Ayrıca maktule ait cep telefonu ile laptop bilgisayarı sanığın evinde bulunmuştur. Sanığın müdafii huzurunda alınan soruşturma aşamasındaki savunması, sanık anlatımı ile uyumlu olduğu, maktulün ölümünün ağız-burun tıkanması ve boyun basısı sonucu meydana geldiğini tespit eden otopsi raporu ile tüm dosya kapsamında sanık Erhan Razı'nın 'kasten öldürme' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sanığın bu suçlardan cezalandırılmasını talep ve mütalaa ederim" dedi. Mahkeme heyeti sanık avukatının mütalaaya karşı savunma istemesi üzerine, sanığın tutukluluğuna devam kararı vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.