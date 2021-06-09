SON DAKİKA! Karina Demchenko cinayetinde flaş gelişme! Katil zanlısı için istenen ceza belli oldu...

Antalya'da 'Adam öldürme' suçundan 14 yıl 8 ay hapis cezası alan ve geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıktıktan sonra 15 Aralık 2020 tarihinde Ukrayna uyruklu kadın arkadaşı Karina Demchenko'yu (40), boğarak öldüren ve ceset kokmasın diye klimayı açık bırakarak kaçan Erhan Razı'nın (40) mahkemede cinayeti inkar etti.
7'inci Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi üzerinden duruşmaya katıldı. Baro tarafından atana avukatı ise salonda hazır bulundu. Karina Demchenko'yu ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat Alperen Çiftçi salonda hazır bulundu.
"İNTERNET ÜZERİNDEN TANIŞTIM"
İlk kez mahkeme heyetine ifade veren katil zanlısı Erhan Razı, maktulle Temmuz ayında internet üzerinden tanıştığını belirterek, "Maktulün evine birçok kez gittim. Rızası dahilinde ilişki yaşadık. Kendisine bunun karşılığında para vermedim. Olay günü maktul beni akşam saatlerinde arayarak, eve gelmemi istedi. Saat 18.00 sıralarında evine gittim. Ailevi sıkıntıları vardı. Onları konuştuk. Ukrayna'daki anne ve babasına koli göndermek için hazırlık yapıyordu. Karantina nedeniyle sokağa çıkma yasağına 15-20 dakika kala ayrıldım. Maktulün nasıl öldürüldüğünü bilmiyorum. Bana başka erkeklerle ilişkiye girdiğini söylemedi. Ben maktulden hiç para almadım. Ona evlenme teklifi de etmedim. Maktulü Müslüman olması yönünde de bir telkinde bulunmadım. Maktul aşırı derecede alkol alıyordu. Benden dini kitaplar getirmemi istemişti. Polisler beni yakaladığında kötü muameleye maruz kaldım. Ekip otosunda beni darp ettiler. Bu suçu üstlenmem için dövdüler. Ben de ifademde suçu kabul etmek zorunda kaldım. Cinayeti ben işlemedim. Kimin ve neden öldürdüğünü de bilmiyorum. Ayrıca, hırsızlık da yapmadım. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum." dedi.
KLİMALARI AÇIKTI
Sanık ifadesin ardından Karina Demchenko'nun komşusu tanık M.S.A. ise polislerden maktul hakkında kayıp ihbarı olduğunu öğrendiğini belirterek, "Olay günü evimize bir polis geldi. Birlikte maktulün dairesine gittik. Kapıyı açan olmayınca çilingir vasıtasıyla eve girdik. Maktul evin salon kısmında cama doğru sırt üstü yatıyordu. Suratında da bantlar vardı. Evin içinde klima çalışıyordu. Apartmanda ağır bir koku yoktu ama evin içine girince ağır bir koku olduğunu hissettik" diye konuştu. İfadelerin ardından mahkeme başkanı duruşma savcısında esas hakkında mütalaasını vermesini istedi.
SAVCI: 'BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞTÜR'
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında cinayet zanlısı Erhan Razı'nın Karina Demchenko'nun evine giderek zaman zaman ilişki yaşadıklarını belirterek, "Olay günü sanık maktulün evine giderek onu boğarak öldürmüştür. Ayrıca maktule ait cep telefonu ile laptop bilgisayarı sanığın evinde bulunmuştur. Sanığın müdafii huzurunda alınan soruşturma aşamasındaki savunması, sanık anlatımı ile uyumlu olduğu, maktulün ölümünün ağız-burun tıkanması ve boyun basısı sonucu meydana geldiğini tespit eden otopsi raporu ile tüm dosya kapsamında sanık Erhan Razı'nın 'kasten öldürme' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Sanığın bu suçlardan cezalandırılmasını talep ve mütalaa ederim" dedi. Mahkeme heyeti sanık avukatının mütalaaya karşı savunma istemesi üzerine, sanığın tutukluluğuna devam kararı vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU
Erhan Razı 'Adam öldürme' suçundan 14 yıl 8 ay hapis cezasını çekerken geçtiğimiz yıl 9 Haziran tarihinde cezaevinden koronavirüs salgını nedeniyle izinli çıktı. Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1988 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın birinci katında tek başına oturan Karina'dan haber alamayan Ukrayna'da olan ailesi Afrika'da yaşayan arkadaşlarını aradı. Demchenko'nun Afrika'da yaşayan arkadaşı ise Antalya'da yaşayan bir başka arkadaşını arayarak yardım istedi. Antalya'da yaşayan aile de Demchenko'ya ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.
CESET KOKMASIN DİYE SOĞUKTA BIRAKMIŞ
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri Karina Demchenko'yu yerde hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Demchenko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığı tespit edildi. Demchenko'nun vücudunda herhangi bir kesik ve darp izi belirlenemedi. 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Karina Demchenko'nun cansız bedeni, tespit edilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada boğularak öldürüldüğü tespit edilmiş. Korkunç cinayetin ardından polis güvenlik kamerasından cinayet zanlısının Erhan Razı tespit etti. Ardından cinayet zanlısı Gaziantep'e kaçmaya çalışırken yakalandı. Suçunu itiraf eden Raz'ın cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söylemişti.