SON DAKİKA: Kayseri'de korkunç cinayet! Kayıp olarak aranan çifti öldürüp tandıra gömmüşler

ŞÜPHE ÜZERİNE ÇİFTİN EVİNDE ARAMA YAPILDI
Yapılan araştırmalar sonucunda öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesinde bulunan evlerinde arama yaptı.
ÇİFTİN CANSIZ BEDENİ TANDIRDAN ÇIKTI
Burada bahçede bulunan tandırın olduğu alanda arama yapan ekipler, alanı kazdı. Yapılan çalışma sonucunda Firdevs-Mehmet Turhan çiftçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
ÇOK AYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ayrıca, çifte cinayetle ilgili olarak Mehmet Turhan'ın kardeşi Y.T., Y.T.'nin eşi N.T. ve oğlu B.T.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Şahısların yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
ÇİFTE CİNAYET MÜDE ANLI'DA GÜNDEME GELMİŞTİ
Evliliklerini noktaladıktan sonra tekrar bir araya gelen 55 yaşındaki Mehmet Turhan ve 52 yaşındaki Firdevs Öztürk'ün oğlu Yusuf Turhan ise günlerdir izlerine ulaşamadığı anne ve babasını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.
BABASI YABANCI UYRUKLU BİR KADININ KOLLARINI SATIRLA KESMİŞ
Canlı yayında babası Mehmet Turhan'ın geçmişte kız kardeşinin, 15 yıllık arkadaşının ve gasp ettiği başka bir şahsın cinayetinden sorumlu olduğunu söyleyen Yusuf Turhan, babasının ayrıca yabancı uyruklu bir kadının da kollarını satırla kestiğini ifade etti.
MÜGE ANLI: ARTIK KORKUYORUM BEN
Yusuf Turhan'ın anlattıkları karşısında şoke olan Müge Anlı, "Neler duyuyoruz. Artık korkuyorum ben" diyerek tepki gösterdi.
"YA BENİ ÖLDÜR, YA DA ÖLDÜRTTÜR"
55 yaşındaki Mehmet Turhan'ın kaybolmadan hemen önce mal meselesi yüzünden husumetli olduğu kardeşine mektup yazdığı da ortaya çıktı. Canlı yayında Müge Anlı tarafından okunan mektupta, kayıp Turhan'ın kardeşine, "Sana bir fırsat veriyorum. Ya beni öldür, ya da öldürttür. Yüzleştikten sonra seni öldüreceğim. Şerefim ve namusun için herkese ibret olsun diye yapacağım" dediği öğrenildi. Hem ağabeyinin hem de yengesinin kaybında şüpheli olarak görülen amca Yusuf Turhan ise canlı yayına bağlanarak kendisi hakkındaki iddiaları reddetti.
KIZ KARDEŞE ELKTRİK VERİP İŞKENCE YAPMIŞLAR
Öte yandan Müge Anlı'nın aileye yakın kaynaklardan edindiği kan donduran bir iddia ise olayların seyrini değiştirdi. Edinilen bilgiye göre kayıp olarak aranan Mehmet Turhan ile kardeşi Yusuf Turhan'ın işkence edip ayrılmasını istedikleri eşinin yanına kaçan kardeşleri Hava Turhan'ı bularak elektrik verdikleri, ardından boğup beline taş bağlayarak Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Emmiler köyünden geçen Kızılırmak'a attıkları ortaya çıktı.
CANSIZ BEDENİ KIYIYA VURDU
Ancak iddiaya göre talihsiz kadının cansız bedeni, Emmiler köyüne yakın mesafede bulunan Taşhan köyündeki Kızılırmak'ın kıyısına vurdu.
Köylüler tarafından fark edilen cenaze, Kızılırmak'tan çıkarılarak Taşhan köyünün garipler mezarlığına gömülüyor.
SAÇLARINI KAZITIP EVE KAPATMIŞ
Müge Anlı'nın canlı yayında okuduğu iddia sonrası stüdyo buz keserken programa konuk olan kardeş Yusuf Turhan, anlatılan iddiaları reddetti. Öte yandan aynı kaynaktan edinilen bilgiye göre, Yusuf Turhan'ın kız kardeşi Hava Turhan'ın saçlarını kazıtıp eve kapattığı da iddia edildi.