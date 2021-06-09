SON DAKİKA: Kayseri'de korkunç cinayet! Kayıp olarak aranan çifti öldürüp tandıra gömmüşler

MÜGE ANLI: ARTIK KORKUYORUM BEN

Yusuf Turhan'ın anlattıkları karşısında şoke olan Müge Anlı, "Neler duyuyoruz. Artık korkuyorum ben" diyerek tepki gösterdi.



"YA BENİ ÖLDÜR, YA DA ÖLDÜRTTÜR"

55 yaşındaki Mehmet Turhan'ın kaybolmadan hemen önce mal meselesi yüzünden husumetli olduğu kardeşine mektup yazdığı da ortaya çıktı. Canlı yayında Müge Anlı tarafından okunan mektupta, kayıp Turhan'ın kardeşine, "Sana bir fırsat veriyorum. Ya beni öldür, ya da öldürttür. Yüzleştikten sonra seni öldüreceğim. Şerefim ve namusun için herkese ibret olsun diye yapacağım" dediği öğrenildi. Hem ağabeyinin hem de yengesinin kaybında şüpheli olarak görülen amca Yusuf Turhan ise canlı yayına bağlanarak kendisi hakkındaki iddiaları reddetti.

KIZ KARDEŞE ELKTRİK VERİP İŞKENCE YAPMIŞLAR

Öte yandan Müge Anlı'nın aileye yakın kaynaklardan edindiği kan donduran bir iddia ise olayların seyrini değiştirdi. Edinilen bilgiye göre kayıp olarak aranan Mehmet Turhan ile kardeşi Yusuf Turhan'ın işkence edip ayrılmasını istedikleri eşinin yanına kaçan kardeşleri Hava Turhan'ı bularak elektrik verdikleri, ardından boğup beline taş bağlayarak Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Emmiler köyünden geçen Kızılırmak'a attıkları ortaya çıktı.

CANSIZ BEDENİ KIYIYA VURDU

Ancak iddiaya göre talihsiz kadının cansız bedeni, Emmiler köyüne yakın mesafede bulunan Taşhan köyündeki Kızılırmak'ın kıyısına vurdu.

Köylüler tarafından fark edilen cenaze, Kızılırmak'tan çıkarılarak Taşhan köyünün garipler mezarlığına gömülüyor.

SAÇLARINI KAZITIP EVE KAPATMIŞ

Müge Anlı'nın canlı yayında okuduğu iddia sonrası stüdyo buz keserken programa konuk olan kardeş Yusuf Turhan, anlatılan iddiaları reddetti. Öte yandan aynı kaynaktan edinilen bilgiye göre, Yusuf Turhan'ın kız kardeşi Hava Turhan'ın saçlarını kazıtıp eve kapattığı da iddia edildi.