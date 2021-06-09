Son dakika: Kocaeli'de vahşet! Yengesini boğup mezarlığa gömdü!

CESET MORGA KALDIRILDI

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, itiraf sonrasında mezarlık mevkiinde yapılan inelemeler sonrarında, bir poşete sarılarak gömülen cesede ulaştı. Ceset otopsi için morga kaldırılırken gözaltına bulunan Ömer B.'nin tamamlanan ifadesi sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

YİNE BAŞARDILAR

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipoğlu'nun göreve gelmesi ve verdiği talimatlar doğrultusunda, son 1 buçuk yılda 9 ayrı cinayet ve kayıp olarak bilinen faili meçhul dosyayı raflardan indirerek yıllar sonra çözüme kavuşturan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, bu olayda da yapılan kayıp ihbarı ile ilgili başlatmış olduğu çalışmalar sonucu, belkide çözülmesi oldukça zor bir dosyayıda 48 saat gibi bir sürede çözüme kavuşturarak yine büyük bir başarıya imza attı.