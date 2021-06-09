Son dakika: Kocaeli'de vahşet! Yengesini boğup mezarlığa gömdü!

Kocaeli Gölcük İlçesi Hisareyn Mahallesinde oturan H.B ile imam nikahlı olduğu öğrenilen Şengül Güler (43) hakkında, imam nikahlı eşi H.B., 2 gün önce kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbar üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler ve alınan ifadeler sonrası, kayıp olayından şüphelenen ve olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duran büro dedektifleri, dosyayı derinleştirdi.
YEĞENİ BÖLGEDE GÖRÜLMÜŞ
Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekiplerinin yapmış oldukları araştırmalar sonucunda, eşi için kayıp İhbarında bulunan H.B'nin, kardeşi ile aynı bölgede ikamet edip evlerinin yan yana olduğu, ayrıca yapılan araştırmalar sonucu H.B'nin evli olan ve başka bir bölgede oturan kardeşinin oğlu Ömer B. (32)'nin,Şengül Güler'in kayıp olduğu gün ve sonrasında bölgede sıkça görüldüğünü tespit edildi. Düzenlenen operasyon ile Gebze'de yakalanan Ömer B. Gözaltına alındı.
İTİRAF ETTİ
Yapılan araştırma ve incelemler sonucu, gözaltına alınan ve Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesine başvurulan Ömer B.'nin, çapraz sorgulama sonucu suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Ömer B'nin yengesi ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktığı ve sinirlenerek onu boğarak öldürdüğü, ardından da bir poşete sararak Yazlık Mezalığı mevkiinin üst kısmına götürüp gömdüğünü söylediği öğrenildi.
CESET MORGA KALDIRILDI
Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, itiraf sonrasında mezarlık mevkiinde yapılan inelemeler sonrarında, bir poşete sarılarak gömülen cesede ulaştı. Ceset otopsi için morga kaldırılırken gözaltına bulunan Ömer B.'nin tamamlanan ifadesi sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
YİNE BAŞARDILAR
Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipoğlu'nun göreve gelmesi ve verdiği talimatlar doğrultusunda, son 1 buçuk yılda 9 ayrı cinayet ve kayıp olarak bilinen faili meçhul dosyayı raflardan indirerek yıllar sonra çözüme kavuşturan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, bu olayda da yapılan kayıp ihbarı ile ilgili başlatmış olduğu çalışmalar sonucu, belkide çözülmesi oldukça zor bir dosyayıda 48 saat gibi bir sürede çözüme kavuşturarak yine büyük bir başarıya imza attı.