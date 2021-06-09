Son dakika: Minik Alperen'i döverek öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!

SANIK ANNENİN BEYANLARINA İTİBAR EDİLDİ



Beraat kararı verilen anne Emel Öner hakkındaki gerekçeli kararda ise, 4 gün sonra alınan darp raporunda Emel Öner'in üst dudağında sıyrıklar, gözünde ve yüzünün farklı bölgelerinde kırık ve morluklar olduğu, yine Harun Sezer'den olan 9 aylık kızları E.E.'nin adli muayene raporunda, ense kısmında kızarıklar, sağ kaş üzerinde şişlik olduğu, Emel Öner'in savunmalarının adli muayene raporları ile doğrulandığı, Harun Sezer'in Alperen'i darp ettiği sırada anne Emel Öner'in, Harun'un eylemini kolaylaştırdığından bahsedilemeyeceği, anne Öner'in söz konusu fiili işlediğine ya da yardım ettiğine dair dosyada herhangi bire delile rastlanmadığı değerlendirmesi yapıldı.





İHMAL KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEDİ



Emel Öner'in olayda ihmali olup olmadığının da tespit edilemediği belirtilen gerekçeli kararda, "Eylemin ihmal suretiyle öldürme suçu kapsamında da değerlendirilemeyeceği, otopsi raporunda ölüm saatinin kesin olarak belli olmadığı, Harun Sezer'in maktulü darp etmeye devam ettiği sırada da maktulün ölmüş olabileceği, darba maruz kaldığı sırada tehdit edilmesi ve cep telefonunun da Harun Sezer'de olması nedeniyle yardım isteyemediğini belirten savunması dışında dosyada başka delile rastlanmadığı" kaydedildi.



'AHLAKEN KINANABİLİR'



Anne Emel Öner'in olaydan 3 gün sonra Harun Sezer'in ailesine haber vermesini de 'ahlaken kınanabilir' olarak değerlendiren mahkeme şu ifadelere yer verdi:



"Sanık Harun Sezer'in eşi Emel'in Alperen'in merdivenden düştüğü yönünde beyanda bulunduğunu belirtmiş ise de, mevcut otopsi raporu ve kendiliğinden ölen kişiye defin işlemi yapılması gerekirken, gizlice mezarlık içinde beton bir çukura gömülmesi nedeniyle bu savunmaya itibar edilmemiştir. Olayın ertesi gününden itibaren Emel Öner'in durumu kolluk kuvvetlerine bildirme imkanı varken bu yola başvurmamış, 3 gün beklemiş ise de, olay sırasında eşi tarafından darp edilmesi, olay ortaya çıkması halinde eski eşinin yakınları tarafından kendisinin de öldürüleceği korkusuyla hareket eden Emel Öner'in, olayı 3 gün boyunca kimseye bildirmemesi ahlaken kınanabilir bir davranış ise de, suça iştirak ettiği anlamına gelmeyeceği kanaatine varılmıştır."