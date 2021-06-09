Toğallar operasyonu: 30 gözaltı

Ankara'da, iş yerlerinden ve vatandaşlardan haraç topladıkları, zorluk çıkaran iş yerlerine kurşunlama ve yaralama eylemleri düzenledikleri öne sürülen 'Toğallar' suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyonla düzenlendi. Baskında 30 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ve döküman ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde emlak, oto galeri ve kafe adı altında faaliyet yürütüyor görüntüsü veren liderliğini U.T.'nin, yöneticiliğini N.T.'nin yaptığı suç örgütünü tespit etti.

Organize suç örgütü üyeleri esnafın üzerinde baskı kurarak korkutup sindirdiği, zorla haraç topladığı, vermek istemeyenlerin işyerlerini kurşunladıkları ya da silahla yaralama eyleminin talimatını verdikleri ortaya çıktı. Ayrıca tefe adı altında yüksek faizli para vererek ödeyemeyenlerin evlerini, işyerlerini ve araçlarını zorla aldılar.

30 GÖZALTI



Çalışmalarını tamamlayan Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli İstanbul ve Düzce'de 37 ikamet ve 10 iş yeri olmak üzere toplam 47 adrese operasyon düzenlendi. Baskında 30 kişiyi gözaltına aldı. Ekiplerin ev ve iş yeri aramalarında 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 335 adet farklı çaplarda fişek, 80 dolu av tüfeği fişeği, tabanca imalatında kullanılan çok sayıda silah parçaları gövde, uyuşturucu madde, çok sayıda mağdur vatandaşa ait çek ve senet ve şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.