Türk iş adamına BAE’de kumpas! Avukatları bu kez ABD’lileri suçladı

Yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nde keyfi olarak tutulan Mehmet Ali Öztürk'ün durumunun gün geçtikçe ağırlaştığı da bildirildi.

3 YILDAN FAZLADIR BAE'DE TUTUKLU

Aile ve avukatların verdiği bilgilere göre; Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk, eşi Emine Öztürk ile birlikte sahibi oldukları gıda ve bakliyat şirketleri için gittikleri Gulfood gıda fuarı ziyaretleri sırasında Dubai'de otellerine yapılan bir operasyonla 20 Şubat 2018'de gözaltına alındı. Emine Öztürk, ertesi gün Türkiye'ye gönderilirken, Mehmet Ali Öztürk'ten 3,5 ay haber alınamadı.

Öztürk'ün uğradığı işkencelerin ardından kurgu bir dosyayla teröre destek verdiği suçlamasıyla müebbet hapse mahkum edildiği belirtiliyor. Öztürk'ün bir yıl hücrede kaldıktan sonra cezaevine geçirildiği, burada da kötü muamele görmeye devam ettiği vurgulanıyor. Öztürk'ün kaldığı El Whatba Cezaevinin çok ağır ve kötü koşulları olan bir cezaevi olduğu, buradaki koşulların gayri insani olması sebebiyle birçok şikayete de konu olduğu anlatılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok sayıda yabancının Öztürk gibi tutularak bilinmeyen yerlere götürüldüğü, işkence altında sorgulandığı ve dış dünya ile irtibatlarının kesildiğine dair BM'ye başvurular yapıldığı belirtiliyor.