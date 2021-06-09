Uçak bakım hangarındaki kaza ucuz atlatıldı

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarlarında sabah saatlerinde yaşanan kaza ucuz atlatıldı. Bu sabah saat 11.00 sıralarında hangarlardaki çalışma sırasında bir oksijen tüpünde önce parlama ardından da patlama meydana geldi. Patlama sonrası meydana gelen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.



KİMSE ZARAR GÖRMEDİ



Yaşanan kaza ile ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün,Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü kaynaklı bir patlama meydana geldiğini belirterek "Kısa sürede kontrol altına alınan olayda hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiş ve durum uçaklarımıza sirayet etmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız"dedi