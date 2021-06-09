Ulukartal’larda sular durulmuyor! İntegral yatırıma büyük şok

Türkiye'nin en büyük aracı kurumlarından İntegral Yatırım ve Ulukartal Holding'in kurucusu Osman Önder Ulukartal geçtiğimiz ay geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Önder Ulukartal'ın eşi Kamile Oya Ulukartal, eşinin vefatından önce İntegral şirketinin de yer aldığı 5 şirketteki hisselerinin oğlu Kadir Cenk Ulukartal'a muvazaalı bir şekilde devredildiği gerekçesiyle hisselerin üzerinde ihtiyati tedbir konulması için İstanbul Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu.

VEFAT ETMEDEN ÖNCE BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ

Oya Ulukartal'ın mahkemeye sunduğu dilekçeyle eşinin kendisine vefatından önce İstanbul Aile Mahkemesi'nde boşanma davası ve mal rejimi tasfiyesi davası açtığı da ortaya çıktı. Dava dilekçesine göre; Osman Önder Ulukartal İntegral'daki hisselerini bedelsiz olarak oğlu Kadir Cenk Ulukartal'a devretti. Dilekçede, bu işlemin Kamile Oya Ulukartal'ın katılma alacağını kaçırmaya yönelik muvazaalı bir işlem olduğu vurgulandı.

"MAL KAÇIRDILAR"

Baba Ulukartal'ın aynı şekilde Optimal Menkul Değerler, Ulukartal Tarım Gıda Hayvancılık Turizm İnşaat'taki hisselerinin de aynı taktiğin uygulandığı, bununla anne Oya Ulukartal'dan mal kaçırmaya yönelik bir işlem olduğu anlatıldı. Baba Osman Önder Ulukartal'ın Ulukartal Bilişim şirketindeki hisselerinin yüzde 98'ini, Ulukartal Holding Anonim Şirket'ndeki paylarının ise tamamını yine oğlu Kadir Cenk Ulukartal'a devretti.

"BABASINI KANDIRMAYA ÇALIŞTI"

Anne Ulukartal dilekçede, şirketlerin tamamının eşi ve kendisinin yönetimindeyken, oğulları Kadir Cenk Ulukartal'ın şirketlerde hiçbir payı bulunmadığı ifade edildi. oğulları Kadir Cenk Ulukartal'ın pay sahibi olabilmek için çeşitli hileli yöntemlere başvurduğu, dedesinin bir başka çocuğu olduğu, eğer paylar kendisine devredilmezse bu nedenle malvarlıklarını kaybedeceklerine yönelik iddialarla babası Osman Önder Ulukartal'ı kandırma girişimlerinde bulunduğu iddia edildi.

BABA ULUKARTAL EŞİNİ VAZGEÇİRDİ KENDİ AÇTI

2008 yılında eşine boşanma davası açtığını ancak oğlu ve eşinin baskıları nedeniyle davasını geri çektiği vurgulanan dilekçede, bu tarihten sonra anne Ulukartal üzerinde katılma hakkı olan değerlerin devredilmeye başlandığı anlatıldı. Baba Osman Önder Ulukartal'ın ilerleyen süreçte, boşanma davasından vazgeçirdiği eşine karşı bu kez hem boşanma hem de mal rejimi tasfiyesi davası açtığına dikkat çekildi.

"İHTİYATİ TEDBİR KONULSUN"

Anne Ulukartal, oğlunun üzerine olan taşınmazları bu süreç içerisinde üçüncü kişilere devrettiğini belirterek, aynı akıbetin şirketteki payları üzerinde de yaşanmaması için, oğlu Kadir Cenk Ulukartal'ın sahip olduğu 5 şirketteki payları üzerine dava sonuçlanana kadar ihtiyati tedbir koyulmasını talep etti. Anne Ulukartal ayrıca, muvazaalı hisse devirlerinin tespiti ile yok sayılmasına, pay defterlerinin de bu doğrultuda tekrar düzeltilmesini de taleplerine ekledi.

YARISINA TEDBİR KONULDU

İstanbul 17. Aile Mahkemesi'nde açılan davada, mahkemeden anne Ulukartal'ın talepleri doğrultusunda bir karar çıktı. Mahkeme, ihtiyati tedbir talebinin kısmen kabul ederek Kadir Cenk Ulukartal'ın İntegral Menkul Değerler'in de arasında bulunan 5 şirkette bulunan hisselerinin yarısına ihtiyati tedbir kararı konuldu.