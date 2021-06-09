Vakalar artarken vefat ve ağır hasta sayıları düştü

Türkiye'de
dün 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 557 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 1044 oldu, 5 bin 836 kişinin tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 173 bin 186'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, illere göre haftalık her 100 bin kişide görülen güncel vaka sayılarını da açıkladı. Buna göre; her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 63.93, Ankara'da 99.50, İzmir'de 41.23 oldu. Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara en çok vaka görülen iller, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az vaka görülen iller oldu.