Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanacak. Şartları uyan adaylar, başvurularını 7-11 Haziran tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya "www.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek.

İstihdam edilecek personelin 10'u çeşitli uzmanlık alanlarında ustalık belgesine sahip aşçı, 7'si meslek yüksekokullarının turizm ve otelcilik bölümü veya ikram hizmetleri bölümü mezunu garson, 13'ü meslek liselerinin peyzaj bölümü mezunu veya lise mezunu olup ustalık veya kalfalık belgesine sahip bahçıvan, 249'u ise en az ilköğretim mezunu olmak şartıyla temizlik görevlisi olacak.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvurabilecek ve sadece Ankara'da ikamet edenler başvuru yapabilecek. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak.

Başvuru süresi içerisinde ikametini Ankara'ya taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. İkamet değişikliğiyle ilgili olarak Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacak.

Ön lisans düzeyindeki işçi talebine ilişkin KPSS puan türünden 60 ve üzeri puan almış olanlar başvurabilecek ve İŞKUR tarafından KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, açık iş sayısının 4 katı aday liste halinde Yargıtaya gönderilecek ve bu adaylar için kura çekimi yapılmayacak.

İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki başvuruların tamamı ise kura çekimi için Yargıtaya gönderilecek. Noter kurasına katılacakların isim listesi "www.yargitay.gov.tr" adresinde ayrıca duyurulacak.

İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından istihdam edilecek kadro sayısının 4 katı aday asıl, 4 katı aday da yedek olarak noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecek. Kura çekimi Yargıtay Başkanlığı Konferans salonunda 18 Haziran Cuma günü saat 09.00'da yapılacak.

Kura sonucunda belirlenen adaylar ile ön lisans düzeyindeki işçi talebiyle ilgili olarak İŞKUR tarafından bildirilen listede yer alan adaylar belgeleri incelendikten sonra aranan şartları taşımaları halinde sözlü sınava tabi tutulacak.

Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Yargıtay'ın internet sitesinde ilan edilecek.