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Giriş Tarihi: 9.6.2021 11:09

Yaşasalardı 25 yaşında olacaklardı: Katilleri 15 yıl sonra tutuklandı!

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Yaşasalardı 25 yaşında olacaklardı: Katilleri 15 yıl sonra tutuklandı!

’de 2006 yılında evden çıkıp okula giden 10 yaşındaki iki kuzen Büşra Karabacak ve Tuğçe Yıldırım, ortadan kaybolmuş ve 44 gün sonra cesetleri bulunmuştu. İki çocuğun katil zanlısı kardeşler, olaydan 15 yıl sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savaştepe ilçesine bağlı Karacalar mahallesinde yaşayan 10 yaşındaki kuzenler Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım. 21 Mart 2006 günü okula gitmek için evden çıkmış ve iki çocuktan bir daha haber alınamamıştı. Başlatılan arama sonuçları tam 44 gün sonra sonuçlanırken, çocukların cesetleri bulunmuştu. Yürütülen soruşturmalarda katil zanlısı olarak 2017 yılında yakalanan Seyhan ve Ayhan Yakar kardeşler, tutuklanmıştı. Cinayet davası sürerken, çocukların tırnak aralarından alınan DNA örneklerindeki çelişki nedeniyle 1 ay sonra katil zanlısı Yakar kardeşler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DNA TESTİ YENİLENDİ

Öldüren çocukların ailelerinin DNA testinin yenilenmesi talebi sonrası. Numuneler Ankara Üniversitesine gönderildi. Önceki gün görülen Cinayet davasının 10'ncu duruşmasına DNA testi sonucu mahkeme heyetine sunuldu. Gelen sonuçta çocukların tırnak aralarından alınan örneklerle Ayhan ve Seyhan Yakar kardeşlerin DNA'ları 16'da 15 tuttu. Bunun üzerine mahkeme, Yakar kardeşlerin tutuklanmasına karar verdi.

BERGAMA'DA YAKALANDILAR

Tutuklanma kararı sonrası harekete geçen ekipler, Seyhan ve Ayhan Yakar kardeşleri, yaşadıkları Bergama ilçesinde yakaladı. Cinayet zanlısı iki kardeş, olaydan tam 15 yıl sonra demir parmaklıklar ardına konuldu.

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Yaşasalardı 25 yaşında olacaklardı: Katilleri 15 yıl sonra tutuklandı!
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