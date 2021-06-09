Yaşlı kadın yanlışlıkla çöpe attı, ekipler seferber oldu

Osman Mutlu ise Ortahisar İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne giderek paranın bulunması için yardım istedi. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli iki personel Yalı mahallesinde bulunan yer altı çöp konteynerinin içine girerek kadının çöpünü bularak parayı bularak teslim etti.