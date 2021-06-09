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Giriş Tarihi: 9.6.2021 12:01

Yaşlı kadın yanlışlıkla çöpe attı, ekipler seferber oldu

İHA
Yaşlı kadın yanlışlıkla çöpe attı, ekipler seferber oldu

Trabzon'un ilçesinde hastane parasını çöpe attığını fark eden yaşlı kadının yardım çağrısı üzerine harekete geçen Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri 7 bin TL'ye çöpte bularak yaşlı kadının oğluna teslim etti.

Trabzon'un ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. İlçenin Yalı mahallesinde yaşayan 62 yaşındaki Ayşe Mutlu, bir poşetin içerisinde bulunan hastane parası 7 bin TL'sini evini temizlediği sırada atık sanarak çöp kutusuna attıktan sonra fark ederek oğlu Osman Mutlu'ya haber verdi.

Osman Mutlu ise Ortahisar İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne giderek paranın bulunması için yardım istedi. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli iki personel Yalı mahallesinde bulunan yer altı çöp konteynerinin içine girerek kadının çöpünü bularak parayı bularak teslim etti.

Ayşe Mutlu'nun oğlu Osman Mutlu, Ortahisar Belediye personelinin ilgisi sonrasında Başkan Ahmet Metin Genç'i ziyaret ederek teşekkür etti.

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Yaşlı kadın yanlışlıkla çöpe attı, ekipler seferber oldu
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