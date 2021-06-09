Zehir tacirlerine sınırdan geçit yok

Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı, Suriye sınırında bulunan Kıyıgören mahallesindeki kanal kenarında şüpheli paket olduğu ihbarını aldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma, Kıyıgören Piyadete Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte söz konusu bölgeye intikal etti. Yapılan kontrollerde atılı paketten 4 kilo 150 gram takoz esrar çıktı. Jandarma yaptığı çalışmalar sonucunda paketi kanal kenara atan kişilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Şüpheli kişiler R.Ç., A.Y. ve A.Ç. adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.