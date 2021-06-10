11 yaşındaki Mertcan’ın hikayesi yürekleri burktu

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesinde yaşayan Sercan Gezer 1+1 virane bir evde eşi ve 4 çocuğu ile birlikte yaşıyor.

Baba Sercan Gezer, gündelik inşaat işlerinde çalışırken geçirdiği kaza sonrası ameliyat oldu. Sakatlığı nedeniyle gündelik olarak bile çalışamıyor.

Çocukların en büyüğü olan Mertcan Gezer, Uzun Mehmet Ortaokulu'nda beşinci sınıf öğrencisi. Uzaktan eğitim sürecinde kendisinin ve kardeşlerinin derslere katılamadığını belirtti.

Hayali sorulduğunda ise önce "Evde aç olmasın, işim olsun aileme bakabileyim" sonrasındaysa "Öğretmen veya doktor olmak istiyorum ki maaşımla aileme bakabileyim bir şeyler alabileyim" dedi.

Müzisyenlik ve günlük inşaat işleriyle geçinmeye çalışan baba artık çalışamaz olunca ailesine bakmak evin en büyük oğlu 11 yaşındaki Mertcan'a düşmüş. Mertcan her gün gitarını alıp kent merkezinde bulunan bilhassa Gazipaşa Caddesi ile birlikte sokak sokak gezerek, sokak müziği yaparak kazanmaya çalışıyor.

GİTARINI ALIP GİZLİCE DIŞARI ÇIKIYOR

11 yaşındaki Mertcan Gezer'in annesi Melike Gezer yaşanılanları gözleri dolarak anlatarak, "Şimdi tüpümüz yok. Bazen de ekmeğimiz olmuyor, akşam sabah fark etmiyor, Mertcan gitarını alıp sokağa çıkıyormuş. Çocuğum için de korkuyorum gece vakti. Eşim sakatlanınca bütün ev onun eline bakar olduk. Bir telefonumuz var arıyor; Anne şu kadar para kazandım, ne lazım eve, ne alayım? Biz onu arayamıyoruz, o birinden telefon bulup bizi arıyor. O olmasa ekmeğimiz yok" dedi.

KARDEŞLERİ MERTCAN İÇİN HER ŞEY

Dokuz, yedi ve dört yaşlarında üç kardeşi daha var evde ve Mertcan'ın tek hayali onların karnını doyurmak.

Mithatpaşa Mahallesinde, virane halde bir evde yaşayan altı kişi. Evin buzdolabı bomboş, salon camlarından biri kırılmış ve yerine köpük koyarak açıklığı kapatmışlar. Pencere ile duvarın birleştiği yerden sokak görünüyor. Anne ise 8 aylık hamile Mertcan'a yeni bir kardeş daha geliyor.

Ne anne ne baba aile para istemiyor. Baba Sercan Gezer "Gidip helal lokmamı kazanayım, çocuklarıma bakayım, onlara bir hayat bırakayım" diyor.