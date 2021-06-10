19 genç kızın korkunç sonu! "Annem yanıyorum"

Adana'da 24 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazasında araçta sıkışan ve otomobil içinde bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu yanarak ağır yaralanan 19 yaşındaki Zeliha Kerse hayatını kaybetti.
Hastanede 15 gün boyunca yaşam mücadelesi veren genç kızın kaza geçirdiği yerde daha önceden şarkı söyleyerek video çekip sosyal medyada paylaştığı da ortaya çıktı.
2 yıl önce bir evladını daha kaybettiği ortaya çıkan acılı anne Rahime Saydan, "Bana haber geldi gittim, kızım 'annem yanıyorum' diye bağırıyordu. Ben yavrumu, kuzumu kurtaramadım. 6 çocuğum vardı 3 kız 3 erkek ama 2'si vefat etti 4 kaldı" diye konuşması yürekleri dağladı.
2 YIL DA 2 EVLAT ACISI
Bundan 42 yıl önce 59 yaşındaki Rahime Saydan, Beytullah Kerse'yle (67) evlendi. Bu evlilikten 3 kız 3 de erkek çocukları dünyaya gelen çift, 20 önce boşandı. 6 çocuğunda tek başına büyüten Rahime Saydan'ın 27 yaşındaki oğlu Yunus Emre Kerse 2019 yılında kayboldu.
Genç adamın cesedi tam 48 gün sonra Seyhan Nehri'nde bulundu. Evladının ölüm haberiyle yıkılan anne Rahime Saydan, 2 yıl sonra kızının üzücü haberiyle tekrar evlat acısı yaşadı.
Saydan'ın en küçük kızı 19 yaşındaki Zeliha Kerse, 24 Mayıs gecesi Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi'ndeki Çatalan köprüsü üzerinde kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak kaza yaptı.
ARAÇTA SIKIŞTILAR
Kazada bagajında bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu otomobilde yangın çıktı. Araç içinde sıkışan Zeliha Kerse ve arkadaşı Ali Menteş (36), bir anda alevler içinde kaldı. Ali Menteş, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken genç kız başarılı olamadı.
O sırada yoldan geçen bir taksici tarafından kurtarılan Zeliha Kerse Adana Şehir Hastanesine, arkadaşı Ali Menteş, Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda fazla yanık bulunmayan Ali Menteş, tedavisinin ardından taburcu edilirken genç kız Zeliha Kerse geçtiğimiz Pazar günü 6 Haziran'da hayatını kaybederek toprağa verildi.
"ANNEM YANIYORUM!"
İki yıl arayla 2 çocuğunu kaybeden acılı anne Rahime Saydan, "Arabayla 3 arkadaş gidiyorlarmış, yolda bir arkadaşı inmiş. Daha sonra kaza yapıyorlar, o sırada bagajdaki piknik tüpü patlamış.
Kızım arabanın içinde yanıyormuş ama çıkamamış. Yoldan geçen bir vatandaş yardıma koşmuş o çıkartmış. Bana haber geldi gittim, kızım 'annem yanıyorum!' diye bağırıyordu. Ben yavrumu, kuzumu kurtaramadım.
Arabanın içinde olan kişi kendini çıkartıyor ama neden kızımı kurtarmıyor. Sonuna kadar şikâyetçiyim, kızımın kanı yerde kalmasın. 6 çocuğum vardı 3 kız 3 erkek ama 2'si vefat etti 4 kaldı. Oğlumun da bundan iki yıl önce Seyhan Nehrinde cenazesi bulunmuştu."
KAZA YAPTIĞI YERDE ŞARKI SÖYLEMİŞ
Ali Menteş, aile şikayeti üzerine ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. Yanarak hayatını kaybeden genç kızın kaza geçirdiği yerde daha önceden şarkı söyleyerek video çekip sosyal medyada paylaştığı da ortaya çıktı.