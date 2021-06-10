İzmir'de 'ata tohumu' operasyonu! 2 bin yıllık buğdayları satacaktı...

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.I'nın (41), Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yaparken bulduğu, "ata tohumu" olarak da adlandırılan yaklaşık 2 bin yıllık buğdayları satmak üzere Selçuk'a geldiğini belirledi.