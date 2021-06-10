Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 52 hırsızlık olayına karışmıştı sonunda tutuklandı
Giriş Tarihi: 10.6.2021 11:44

52 hırsızlık olayına karışmıştı sonunda tutuklandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
52 hırsızlık olayına karışmıştı sonunda tutuklandı

'da ev, iş yeri ve otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yakalanan şüphelinin daha önceden benzer suçlardan 52 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 27 Nisan ile 22 Mayıs arasında Sancaktepe, Ümraniye ve Çekmeköy'de meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, 7 Haziran'da düzenledikleri operasyonda şüpheli Harun A'yı (20), yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette 52 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelinin 27 Nisan'da bir otomobilden hırsızlık yaptıktan sonra olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
52 hırsızlık olayına karışmıştı sonunda tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA