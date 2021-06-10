8 katlı bina korna sesi ile yıkıldı

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 4'ü Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8'lik depremin ardından kent genelinde başlatılan yıkım ve yapım çalışmaları aralıksız sürerken, 27 Aralık 2020 tarihindeki 5.3'lük depremle bazı orta hasarlı yapılarda ağır hasara dönüştü.

Aralık'ta meydana gelen depremle ilgili yapılan saha çalışmaların tamamlanmasıyla kentteki tüm ağır hasarlı yapı sayısı 16 bin 773 olarak belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde Elazığ Valiliği idaresinde ilk günden itibaren bir çok noktada başlatılan yıkım çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Kent merkezi dahil bir çok mahallede devam eden yıkımlar çevre güvenli alındıktan sonra kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.