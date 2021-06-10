Adana'da polis fuhuş çetesini Conoca öğrenerek çökertmiş! Çarlatmak, Mok-Mık, Manuş...

Polis bu dili çözmek için bir süre uğraştı. Daha sonra teknik takip yapan polisler en az Conalar kadar bu dili öğrenerek onların dilini çözdü. Yapılan çözümde zanlıların kendi aralarındaki 'Cono Suç Dili' nin kelimeleri ve Türkçe karşılıkları şöyle:

Baylamak-Lapancılamak: Dolandırkak, yağlamaka

Aryalamak: Ağızını aramak

Çaltı: Mağdur

Çarlatmak: Sorun çıkarmak

Graba: Araba

Apa: İşe çıkmak, işe gitmek, kredi kartı, yoldayız

Puşka: Silah

Mok-Mık: Koymak

Manuş: Polis

Mul: Vatandaş

Zen: Kadın, bayan

Sayınlamak: Geri vermek, iade

Keriyor: Konuşuyor

Zanişleme-Canlamak: Takip etmek, kaçmak, gitmek

Lemişler: Almışlar

Çadırma: Getiren

Yeken-Yoğma: Para, deste

Arşınlamak: Kaçmak, uzaklaşmak

Celletmek: Göstermek

Keş: Hazır, nakit

Yanlatmak: Göndermek, uzaklaştırmak

Güre: Erkek

Yemetlemek: İş yapmak, düşünmek, durdurmak

Çitgerilemek: Dinlemek, kaydetmek.



"POLİS DUYSA NE YAPAR"



Zanlıların polisin kendilerini dinlediğin haberi olmadığı için telefonda yaptıkları dolandırıcılık olayını birbirlerine anlattıkları ortaya çıktı. Yapılan dinlemenin birinde bir dolandırıcının telefonda "O iş tamam, parayı aldık, acaba bu konuşmaları polis duysa ne yapar" diye konuştukları ortaya çıktı.