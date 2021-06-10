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Giriş Tarihi: 10.6.2021 09:09 Son Güncelleme: 10.6.2021 09:34

'da şaşkına çeviren olay! Araçların önünü kesip yola yattı

DHA
Adana'da şaşkına çeviren olay! Araçların önünü kesip yola yattı

'da kaydedilen görüntüler herkesi hayrete düşürdü. Kimliği belirsiz bir kadın, işlek bir caddede yola yatıp, trafiği tehlikeye düşürdü. Tepki gösteren sürücülerin araçlarına da saldırarak zarar vermeye çalışan kadının bu davranışı bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.

Dün yaşanan olayda, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir kimliği belirsiz bir kadın, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola yatıp, araç trafiğini engelledi. Birkaç dakika süren bu olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medya platformunda paylaşıldı.

Yola yatan kadın, kendisine tepki gösteren sürücülerin araçlarına da saldırarak zarar vermeye çalıştı.

Yaşananlar soyal medya kullanıları tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, bazı kişiler ise kadını davranışından dolayı eleştiren yorumlarda bulundu.

Kimse ne olduğunu anlamadı! İşlek caddede bir anda yola yatan kadın, tehlike yarattı | Video

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Adana'da şaşkına çeviren olay! Araçların önünü kesip yola yattı
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