Alanya'da Kazak edebiyatçı adına park yapıldı

Göreve geldiği günden bu güne kadar 'parksız mahalle kalmayacak' solaganıyla çalışmalarını sürdüren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar Mahallesi'ne bir park daha kazandırdı.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılı ve Kazak Edebiyatçı, bilgin, şair, çağdaş edebiyatın kurucusu Abay Kunanbayoğlu'nun ismi, doğumunun 175. yılı münasebetiyle bu parka verildi. Barbaros Caddesi Şükrü Kaptanoğlu Lisesi yanında bulunan Abay Kunanbayoğlu Parkı'nın açılışı Cuma (yarın) saat 16.00'da yapılacak.

AÇILIŞA KAZAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ SAPARBEKULY DE KATILACAK

Alanya Belediyesi Abay Kunanbayoğlu Parkı'nın açılışına Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly de katılacak. Büyükelçi Saparbekuly'nin yanı sıra Kazakistan Antalya Konsolosu Maulen İbraikulov, Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov, Kazakistan Alanya Fahri Konsolosu Ahmet Cebeci, Alanya Kazakistan Kültür ve Eğitim Derneği üyelerinin de açılışa katılacağı açıklandı.

BAŞKAN YÜCEL: "AÇILIŞIMIZA HERKESİ BEKLİYORUZ"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cuma (yarın) günü hizmete girecek parkın açılış törenine bütün vatandaşları davet etti. Başkan Yücel; "Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığa kavuşmasının 30. yılı ve büyük şair, Kazak Edebiyatçı Abay Kunanbayoğlu'nun doğumunun 175. yılı münasebetiyle adını verdiğimiz parkımızın açılışına bütün vatandaşlarımız davetlidir. Bir dünya kenti, bir turizm kenti olan Alanya'mıza Abay Kunanbayoğlu Parkı'nın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.