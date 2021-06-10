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Giriş Tarihi: 10.6.2021 19:18

'da Kazak edebiyatçı adına park yapıldı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya'da Kazak edebiyatçı adına park yapıldı

Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan ve ’nin bağımsızlığına kavuşmasının 30. yılı münasebetiyle Kazak edebiyatçı, büyük şair, ’nun adının verildiği park törenle hizmete açılacak.

Göreve geldiği günden bu güne kadar 'parksız mahalle kalmayacak' solaganıyla çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı , Mahmutlar Mahallesi'ne bir park daha kazandırdı.

'nin bağımsızlığının 30. yılı ve Kazak Edebiyatçı, bilgin, şair, çağdaş edebiyatın kurucusu 'nun ismi, doğumunun 175. yılı münasebetiyle bu parka verildi. Barbaros Caddesi Şükrü Kaptanoğlu Lisesi yanında bulunan Abay Kunanbayoğlu Parkı'nın açılışı Cuma (yarın) saat 16.00'da yapılacak.

AÇILIŞA KAZAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ SAPARBEKULY DE KATILACAK

Alanya Belediyesi Abay Kunanbayoğlu Parkı'nın açılışına Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly de katılacak. Büyükelçi Saparbekuly'nin yanı sıra Kazakistan Antalya Konsolosu Maulen İbraikulov, Antalya Konsolosu , Kazakistan Alanya Fahri Konsolosu , üyelerinin de açılışa katılacağı açıklandı.

BAŞKAN YÜCEL: "AÇILIŞIMIZA HERKESİ BEKLİYORUZ"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cuma (yarın) günü hizmete girecek parkın açılış törenine bütün vatandaşları davet etti. Başkan Yücel; "Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığa kavuşmasının 30. yılı ve büyük şair, Kazak Edebiyatçı Abay Kunanbayoğlu'nun doğumunun 175. yılı münasebetiyle adını verdiğimiz parkımızın açılışına bütün vatandaşlarımız davetlidir. Bir dünya kenti, bir turizm kenti olan Alanya'mıza Abay Kunanbayoğlu Parkı'nın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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Alanya'da Kazak edebiyatçı adına park yapıldı
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