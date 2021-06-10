Piyasalar Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmelerini merak ediyor. Son zamanlarda ani iniş ve çıkış grafiği gözlemlenen sarı metale yoğun ilgi sürerken bugün gram altın güçlü direnç seviyesi 514-520 lira bandı olarak öne çıkıyor. Koronavirüs salgıyla mücadele kapsamında ellerindeki değerli metalin alış satış rakamını merak edenler altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki 10 Haziran 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika hareketliliği…
ALIŞ: 463,27
SATIŞ: 495,19
ALIŞ: 1.6644,00
SATIŞ: 1.690,00
ALIŞ: 3.284,47
SATIŞ: 3.351,13
ALIŞ: 3.373,00
SATIŞ: 3.454,00
ALIŞ: 3.401,00
SATIŞ: 3.453,00
ALIŞ: 1.6644,00
SATIŞ: 1.690,00
ALIŞ: 513,90
SATIŞ: 513,99
ALIŞ: 832,00
SATIŞ: 845,00
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