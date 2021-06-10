Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel 10 Haziran 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.6.2021 20:01 Son Güncelleme: 10.6.2021 20:02

oldu? Canlı ve güncel 10 Haziran 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel 10 Haziran 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın dördüncü işlem gününde hareketliliği binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Özellikle dolar karşısında değerini yitirmeyen çeyrek altın fiyatının 834 lira, cumhuriyet altının 3 bin lira civarında seyretmesi piyasaları hareketlendiriyor. Tüm piyasalar gözlerini FED faiz kararına çevirirken orta ve uzun vadede analistler fiyatları için yükseliş trendinin korunacağı yönünde açıklamalar yapıyor. Tam bu noktada canlı ve güncel rakamlar merak edilirken sorusuna yanıt aranıyor. Peki 10 Haziran 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel son dakika altın fiyatları

Piyasalar 'dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmelerini merak ediyor. Son zamanlarda ani iniş ve çıkış grafiği gözlemlenen sarı metale yoğun ilgi sürerken bugün güçlü direnç seviyesi 514-520 lira bandı olarak öne çıkıyor. Koronavirüs salgıyla mücadele kapsamında ellerindeki değerli metalin alış satış rakamını merak edenler sorusuna yanıt arıyor. Peki 10 Haziran 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte hareketliliği…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 463,27

SATIŞ: 495,19

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.6644,00

SATIŞ: 1.690,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.284,47

SATIŞ: 3.351,13

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.373,00

SATIŞ: 3.454,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.401,00

SATIŞ: 3.453,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.6644,00

SATIŞ: 1.690,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 513,90

SATIŞ: 513,99

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 832,00

SATIŞ: 845,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel 10 Haziran 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA