Antalya'da kaybolan Melisa'dan haber var: Evlendim, aramayın!

'KENDİ EL YAZISI İLE YAZMIŞ'

Ağabey Berk Nacak, "Kız kardeşim yaklaşık 6 gündür kayıp. Bu video kardeşimin kaybolduğu 5'inci gün ortaya çıktı. Annem İstanbul'a gitmek için uçağa bindiğinde çıktı. Bu kız kayıp olarak aranırken, neden ailesine haber verilmiyor? Benim kız kardeşim bir cahillik yapmış olabilir ama ben kız kardeşimi her şeyiyle kabul ediyorum. Yeter ki gelsin, bana dönsün. Bu yazıyı kendi el yazısı ile yazmış, neden yazdığını bilmiyorum? Bir posterin üzerine yazmış. O filmi izledim orada öyle bir şey geçmiyor. Yazıda, 'Nasıl ölmek istersin, kimseden habersiz, kimseye haber vermeden, çok aniden, uzun vedalardan hoşlanmıyorum' yazıyor. Bu yazıyı ne zaman yazdığını bilmiyorum" dedi.