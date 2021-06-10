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Giriş Tarihi: 10.6.2021 23:49 Son Güncelleme: 10.6.2021 23:49

Aşı randevusu nasıl iptal edilir? , ve ile aşı randevusu değiştirilebilir mi?

Aşı randevusu nasıl iptal edilir? Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu değiştirilebilir mi?

Türkiye’de ve dünyada 1 yıldan fazla süredir etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Pandeminin ülkemizdeki etkilerini ortadan kaldırmanın en güçlü yolu olan aşılama faaliyetleri yurt dışında temin edilen ve Biontech aşıları ile meslek ve yaş gruplarına göre bağlısı devlet hastaneleri ile aile sağlığı merkezlerinde sürüyor. , ve sistemleri üzerinden randevu oluşturan ancak iptal etmek veya değiştirmek isteyenler , e-devlet ve e-nabız ile aşı randevusu nasıl iptal edilir, değiştirilebilir mi? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen aşı randevusu nasıl iptal edilir, değiştirilebilir mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

"Aşı randevusu nasıl iptal edilir, değiştirilebilir mi?" sorusu veya Biontech aşısı olmak isteyerek , ve sistemleri üzerinden aşı randevusu oluşturan ancak herhangi bir sebeple iptal ya da gün değişimi yapmak isteyenler tarafında merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR, DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

, e-devlet ve e-nabız ile randevusu iptal etme – değiştirme işlemlerine ilişkin tüm detaylar şöyle;

TELEFONLA AŞI RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ya da ALO 182 üzerinden almış olduğunuz koronavirüs aşı randevusunu telefon ile ALO 182 üzerinden iptal edebilirsiniz.



AŞI RANDEVUSU İPTAL ETME

MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden koronavirüs aşısı randevusu iptal etme işlemi ise www.mhrs.gov.tr internet adresi üzerinden "randevu al" yazılı butona tıkladığınızda TC kimlik numarası ve şifre gibi bilgileri boşluklara yazdıktan sonra giriş yapıldığında ekranda yer alan "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayarak aktif haldeki randevularınız arasında yer alan koronavirüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

  • Mobil uygulama kullanıyorsanız yine randevu geçmişine tıklayarak aşı randevunuz üzerinde yer alan iptal et butonuna tıklamanız gerekmektedir.

TÜRKİYE GENELİNDE UYGULANAN AŞI MİKTARI 32 MİLYON DOZU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı.

Bakanlığın "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, saat 13.25 itibarıyla 18 milyon 558 bin 403 kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, 13 milyon 453 bin 887 kişinin ise ikinci dozları da tamamlandı.

  • Ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 32 milyon 12 bin 290'a ulaştı.
  • İstanbul'da 3 milyon 164 bin 958'i birinci doz, 2 milyon 189 bin 844'ü ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 5 milyon 354 bin 802 oldu.
  • Ankara'da toplam 2 milyon 686 bin 364 doz aşı yapılırken, birinci doz miktarı 1 milyon 555 bin 502'ye, ikinci doz miktarı da 1 milyon 130 bin 862'ye yükseldi.
  • İzmir'de ise 1 milyon 253 bin 664'ü birinci doz, 924 bin 582'si ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 178 bin 246 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bugünden itibaren 45 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmaya başlayacağını, gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşların aşılama programına alınacağını bildirdi.

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Aşı randevusu nasıl iptal edilir? Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu değiştirilebilir mi?
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