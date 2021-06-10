Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu alma nasıl yapılır?

Yurt ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamalarda aşılama yaş sınırının 40'a düştüğünün duyurulması sonrasında Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu alma işlemi yapmak isteyenler, "Aşı randevusu nasıl, nereden alınır?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL, NEREDEN ALINIR?

Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ile Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır öğrenmek isteyenler için detaylar şu şekilde;