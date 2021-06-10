Aşılamada yaş sınırı 40’a düşüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Koronavirüs Bilim Kurulu
toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kovid- 19'la mücadele kapsamında bugün itibarıyla 45 yaş üzerindeki, gelecek pazartesiden itibaren de 40 yaş üzerindeki tüm vatandaşların aşı programına dahil edileceğini bildirdi.
Toplantıda aşılama programı ve yerli aşı çalışmalarının da ele alındığını belirten Bakan Koca, "Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Salgın kontrolünün sürekliliği ve aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız" dedi.
İki doz aşı olan kişilerin 3'üncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Koca şöyle devam etti:
"Bu konuda bir klinik çalışma da bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir. Çok yakında salgın haberler
inden kurtulacağız. Umarım artık Sağlık Bakanı'nı daha az görecek, sesini daha az duyacaksınız. Gün gibi aydınlık, sağlıklı ve mutlu günler yakındır."
TABLODA DURUM STABİL
Öte yandan Türkiye'de dün 224 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 558, ağır hasta sayısı 1018 oldu. 6 bin 647 kişinin tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi.