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Giriş Tarihi: 10.6.2021 11:49

Bebekle ilgilenir gibi yapıp parayı almışlardı! Gözaltına alındılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bebekle ilgilenir gibi yapıp parayı almışlardı! Gözaltına alındılar

'da bir kişinin yere düşürdüğü bin 360 lirayı bebekle ilgilenir gibi yaparak ve bebeklerinin arabasına eğilerek fark ettirmeden alan evli çift yakalandı. Para sahibine iade edildi.

Olay, 5 Haziran Cumartesi günü saat 17.18 sıralarında Sultangazi İlçesi'ne bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. H.A. adlı mağdur yürürken cebinden bin 360 lira düşürdü. Şikayet üzerine Polisi hemen güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yere düşen parayı fark eden bir çiftin; yanlarındaki bebek arabasını paranın yanında durdurdukları, bebek arabasına eğildikleri, bebeğe bakar gibi yaparak parayı aldıkları ve olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. Şüphelilerin açık kimlikleri ve aynı mahallede bulunan adresleri belirlendi.

AYNI MAHALLEDE YAKALANDILAR

Türkmenistan uyruklu oldukları anlaşılan R.B. ve M.A. adlı iki şüpheli; Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Paralar da bulundu. "Kaybolmuş Veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf" suçundan ötürü haklarında yasal işlem yapılan evli çift İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı. Para ise sahibine teslim edildi.

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Bebekle ilgilenir gibi yapıp parayı almışlardı! Gözaltına alındılar
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