Bebekle ilgilenir gibi yapıp parayı almışlardı! Gözaltına alındılar

Olay, 5 Haziran Cumartesi günü saat 17.18 sıralarında Sultangazi İlçesi'ne bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. H.A. adlı mağdur yürürken cebinden bin 360 lira düşürdü. Şikayet üzerine İstanbul Polisi hemen güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yere düşen parayı fark eden bir çiftin; yanlarındaki bebek arabasını paranın yanında durdurdukları, bebek arabasına eğildikleri, bebeğe bakar gibi yaparak parayı aldıkları ve olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. Şüphelilerin açık kimlikleri ve aynı mahallede bulunan adresleri belirlendi.



AYNI MAHALLEDE YAKALANDILAR



Türkmenistan uyruklu oldukları anlaşılan R.B. ve M.A. adlı iki şüpheli; Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Paralar da bulundu. "Kaybolmuş Veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf" suçundan ötürü haklarında yasal işlem yapılan evli çift İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı. Para ise sahibine teslim edildi.