Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri BİLSEM’in genç mucitleri projelerini sergiledi
Giriş Tarihi: 10.6.2021 18:59

BİLSEM’in genç mucitleri projelerini sergiledi

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
BİLSEM’in genç mucitleri projelerini sergiledi

Okullarda öğrencilerin bilime ilgi duymasını sağlamak ve bilimsel düşünce kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla ve tarafından desteklenerek öğrencileri tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışı yapıldı.

Fuarın açılışına Valisi , Rektör Yardımcısı Prof. Dr. , Milli Eğitim Müdürü , BİLSEM Müdürü , öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Açılışı yapılan sergide BİLSEM'in genç mucitleri, araştırma, inceleme ve tasarım olmak üzere 3 ana başlıkta hazırladıkları 25 projeyle dikkat çekti.
Birbirinden güzel ve ilginç projelerin yer aldığı serginin açılışını yapan Vali Mahmut Çuhadar, projeler hakkında öğrencilerden bilgi alıp, projelerin yer aldığı sergiyi büyük bir ilgiyle gezdi.


Öğrencileri tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, yetişen ve gelişen yeni nesillerin umut vaat ettiğini belirtti.
Vali Çuhadar, "Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimi olup, öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamak ve öğrencilerimizin kendilerine olan özgüvenini artırmaktır. Bu fuarlar öğrencilerimizin kişisel gelişimleri ile bilgi ve birikimlerine çok önemli katkılarda bulunuyor. Bu çalışmalarda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi. Açılış sonrası Vali Mahmut Çuhadar, günü anısına öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
BİLSEM’in genç mucitleri projelerini sergiledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA