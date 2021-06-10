Bir yıllık camiye bin yıllık dekor

Mersin'in Anamur ilçesi Sanayi sitesinin esnaflar için bir yıml önce başlatılan ve bitirilen camiye bin yıllık Selçuklu imparatorlugunu hatırlatacak dekor yapıldı.

40 yıllık marangoz Ustası Ahmet Yıldırım, çivisiz geçme tekniği ile böcek yemeyen ve toroslarda yetişen Toros Sedirinden ircaa ettikleri Kündekari Sanatı'nın bin öncesinde Selçuklu İmparatorluğu dönemine ait olduğunu ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar geldiğini kaydetti.

Yıldırım, birbirine geçme yöntemi ile küçükten büyüğe doğru uygulanan bu sanatın tümevarım yöntemi ile ircaa edildiğini söyledi. Yıldırım; "Anamur Sanayii Sitemizdeki Camiimizde, bin yıllık Selçuklu Kündekari Sanastı vatandaşımızdan ve hemşerilerimizden büyük beğeni aldı" dedi.

Yıldırım; "Bu uygulamayı yaparken, Toros Sediri kullandık ve en güzel şekli ile sanatımızı ortaya koyup, insanlarımızın hizmetine sunduk. Kare taksimatlı kündekari tekniğinin çivisiz geçme sanatı örneğini burada ircaa etik" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım; "Caminin içinde ortaya koyduğumuz bütün işlemeler bu esas üzerine hem mihrapta, hem minberde ve hem kürsüde olmak üzere bu sanatı burada gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

Bu sanatın cani cemaati tarafından beğenildiğini kaydeden Cami İmam Hatibi Abdul Kadir Uysal da bu tekniğin ayrıca insana huzur veren bir özelliğe sahip olduğunu söyledi.