Bolu’da kaybolan kedi, Düzce’de motordan çıktı

Düzce'de bir otomobilin motor kaputuna saklanan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak koruma altına alındı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarılan yavru kedinin o görüntülerinin basında geniş yer bulması sonucu, Bolu'da oturan ve kediyi görünce, kaybolan kedileri olduğunun farkın vara Mustafa Samurkaş ve Musa Alagöz, hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçti.

BOLU'DAN DÜZCE'YE SATILAN ARACIN KAPUTUNDA GELMİŞ

Bolu'da ikamet eden Mustafa Samurkaş ve Musa Alagöz, yavru kedinin Düzce'ye sattıkları panelvan tipi aracın kaputunda geldiğini yerel ve ulusal basında çıkan haberlerden öğrendi. Yavru kedi ve annesine Bolu'da işlettikleri oto galeri firmasının bahçesinde baktıklarını söyleyen Alagöz ve Samurkaş hem çok şaşırdıklarını hem de kedilerinin bulunduğu için mutlu olduklarını dile getirerek; "Oto galeri firmamızın bahçesinde kaybettiğimiz yavru kedimiz, sattığımız aracın kaputuna gizlenerek Düzce'ye kadar gelmiş. Yavru kediyi çıkan haberlerde tanıdık, hem şaşırdık hem de çok mutlu olduk. Düzce'ye gelirken yanımızda yavru kedinin annesini de getirdik. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline kedimizi kurtarıp himaye altına aldıkları için çok teşekkür ederiz" dedi.

"SAĞ SAĞLİM TESLİM ETTİK"

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman yavru kediyi yuvasına kavuşturdukları için mutluluk duyduklarını dile getirdi. Yavru kediye İtfaiye bahçesinde 4 gün titizlikle bakıldığını ifade eden Kahraman, Bolu'dan gelen hayvanseverlere de hassasiyetleri için teşekkür etti.