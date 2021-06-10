Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin detaylı bilgi sahibi olmaya çalışanlar deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. 10 Haziran AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve son dakika deprem verileri.
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 10 Haziran AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi