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Giriş Tarihi: 10.6.2021 18:05

Deprem mi oldu, , kaç şiddetinde? 10 Haziran AFAD -

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 10 Haziran AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin detaylı bilgi sahibi olmaya çalışanlar deprem mi oldu, , kaç şiddetinde? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. 10 Haziran AFAD - ve son dakika deprem verileri.

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Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 10 Haziran AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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