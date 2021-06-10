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Giriş Tarihi: 11.6.2021 00:09

Dünürlerin kavgasında 5 kişi yaralandı

AA
Dünürlerin kavgasında 5 kişi yaralandı

'nın ilçesinde boşanma aşamasındaki çiftin aynı sokakta oturan aileleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

'nın ilçesinde oturan ve boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgaya her iki aileden çok sayıda kişinin katılması üzerine mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavgada her iki aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu tarafları sakinleştirerek evlerine girmeye ikna etti.

Bu sırada ailelerin oturduğu sokağa çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

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Dünürlerin kavgasında 5 kişi yaralandı
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