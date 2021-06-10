Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Epilepsi hastası için nefes kesen arama-kurtarma operasyonu
Giriş Tarihi: 10.6.2021 10:09 Son Güncelleme: 10.6.2021 10:32

Epilepsi hastası için nefes kesen arama-kurtarma operasyonu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Epilepsi hastası için nefes kesen arama-kurtarma operasyonu

’ın Çüngüş ilçesinde, tarlada geçirdiği epilepsi nöbetinin ardından kayıplara karışan 18 yaşındaki genç, jandarma timlerince yapılan hava destekli operasyon sonucu 32 saat sonra sağ olarak bulundu.

Çüngüş'ün Aydınlı kırsal Mahallesi'nde 18 yaşındaki R.Ö., tarlada ailesiyle birlikte bulunduğu sırada epilepsi nöbeti geçirdi. Ailesinden uzak bir noktada geçirdiği epilepsi nöbetinin ardından R.Ö., bir anda gözden kayboldu. Kırsal alanda yer alan Türkmen Mahallesi istikametine gittiği belirlenen R.Ö.'nün bulunması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ve Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Jandarma asayiş, komando, güvenlik korucuları ve vatandaşların katılımı ile arama faaliyetine, 2 drone, bir İz Takip ve bir Kadavra Köpeği de dâhil edildi.

Epilepsi hastası için nefes kesen arama-kurtarma operasyonu | Video

Bugün sabah saatlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri 4 drone ile destek verdiği arama-kurtarma çalışmaları 32 saat sonra sonuç verdi. Kayıp R.Ö.'nün yeri drone ile tespit edildi. Bulunduğu noktadan ekipler tarafından alınan R.Ö. olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, R.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Epilepsi hastası için nefes kesen arama-kurtarma operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA