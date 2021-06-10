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Giriş Tarihi: 10.6.2021 10:09 Son Güncelleme: 10.6.2021 10:27

Esenyurt'ta dehşet! Çocukların yakınları görünce feci şekilde dayak yedi!

İHA
Esenyurt'ta dehşet! Çocukların yakınları görünce feci şekilde dayak yedi!

Esenyurt’ta dehşet dolu anlar yaşandı. Yoldan geçen çocuklardan para isteyen bir şahıs, çocukların yakınları tarafından linç edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, yerde baygın yatan şahsı olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambülansla hastaneye kaldırdı. Yere düşen adamın kafasını tekmeleyen şahıslar saniye saniye kameralara yansıdı.

Dehşete düşüren olay, Esenyurt İstiklal Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre bir şahıs, yolda gördüğü çocukları durdurup para istedi. Durumu gören çocukların yakınları, şahsa tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çocukların yakını olduğu öğrenilen iki kişi, şahsı sokak ortasında dakikalarca dövdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtarılan şahıs ise baygın bir şekilde yerde yattı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yerde baygın yatan şahsı olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambülansla hastaneye kaldırdı.

Yaşanan linç anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Esenyurt'ta dehşet! Çocukların yakınları görünce feci şekilde dayak yedi!
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